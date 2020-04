Sa pesta, nelle poesia dei Sardi il coronavirus è esorcizzato

Sei quartine di endecasillabi a rima alternata di Tommaso Corongiu. Testi contemporanei per il laboratorio linguistico di Su Nuraghe al prossimo appuntamento: martedì, 28 aprile, ore 21:00.

In tutte le società, il passaggio dalla quotidianità all’eccezionalità - come è il momento della festa -, oltre che da cibo e vestiti è caratterizzato dall’uso della lingua, diversa, a seconda delle occasioni.

La lingua si modula in forma bene augurale, attingendo al vasto bagaglio formulaico della tradizione.

Nella singolarità del presente, il linguaggio della poesia riemerge nella gente di Sardegna, erede di quel mondo che ha generato poeti, filosofi e antichi cantori.

Questa poesia, di sei quartine di endecasillabi a rima alternata, opera di Tommaso Corongiu di Atzara (Nuoro), è nata quasi di getto, spiega l’Autore, favorita forse dalla situazione del momento. “Alcune volte amo mettere per iscritto le sensazioni che provo in vari momenti e in particolari situazioni per condividerle con gli amici. In questo momento catastrofico - continua il poeta - ho voluto comunicare il mio pensiero attraverso versi che parlano della calamità che ci è piovuta improvvisamente tra capo e collo, ben evidente già nel titolo del componimento”.

Sa pesta

Sa pesta nos at postu sa trobea

E de domo no si faet istupare

De mingianu a notte una pelea

Cust'anneu cand'est chi at'acabare

De istentare parit tenet s'idea

Ma cun barra su fronte est a parare

Che sordau valorosu in trincea

Cun ispada e muschetto po gherrare

Mere ses posta a traitoria

In cussorgias, citades, d'ognia tretu

Postu in terapia at in su letu

Medas animas oe sunt in tribulia

A s'impressare como no podeus

E nemancu si podeus acostire

Seus totus in manos de Deus

Po illeniare su nostu suffrire

A chie est in corsia de ispidale

No manchet sa fortza e su coraggiu

In mesu de totu custu male

Contras a chie s'at fatu cust'atragiu

Pustis de s'ira torret su sole

Po caentare custu mundu intreu

Alligros genitores cun sa prole

Festando po medas annos cun recreu

Il virus

Il virus ci ha messo le pastoie

E di casa non ci fa uscire

Da mattina a sera (è) una angoscia

Questa sofferenza quand’è che finirà

Pare che voglia restare a lungo

Ma con forza bisogna alzare un argine

Come soldato valoroso in trincea

Con baionetta e moschetto per dare battaglia

Padrone si è eretto a tradimentoIn campagne, città, in ogni luogo

Ci ha messo in terapia in un letto

Molte anime oggi sono in tormento

Abbracciarci adesso non possiamo

E nemmeno possiamo avvicinarci

Siamo tutti nelle mani di Dio

Per lenire il nostro soffrire

A chi si trova in una corsia di ospedale

Non manchi la forza e il coraggio

In mezzo a tutto questo malecontro chi ci ha fatto questo oltraggio

Dopo l’ira torni il solePer scaldare questo mondo intero

Allegri i genitori con i figliFestanti per lunghi anni con gioia