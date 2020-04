"Questo virus non avrà la mia anima"

"Quello che voglio trasmettere è che, nonostante ci si presentino giorni non facili anche per il nostro futuro, non si deve mai perdere la propria dignità e identità.

La fotografia invece ha avuto come artefice Morena Tarroni, da anni impegnata in diverse associazioni locali e da sempre in prima linea nel panorama culturale territoriale. "Sono onorata di aver potuto contribuire a questo progetto che ha una finalità altamente sociale. Sono giorni particolari e inattesi che hanno reso una nuova dimensione ad ognuno di noi. Questo virus, invisibile e terribile ci ha tolto una libertà semplice, fatta di quotidianità. Una quotidianità che è così scontata quanto vitale. Si può scivolare facilmente in quello che si può definire lesivo per chi ci sta accanto, non capendone fino in fondo la pericolosità.