Ponderano, il conto corrente del comune per gestire l'emergenza coronavirus

Un conto corrente per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di materiale per l'emergenza e per esigenze alimentari. Questa l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Ponderano rivolta, come spiega il sindaco Roberto Locca, sia a soggetti pubblici che a privati: il conto è a disposizione di cittadini, aziende, enti ed associazioni, allo scopo di affrontare e gestire al meglio la situazione di emergenza legata alla pandemia di Coronavirus. Invito tutti ad indirizzare le risorse nel deposito, ottimizzando così al meglio i contributi. Pur apprezzando, infatti, tante piccole e singole iniziative, si rischia di disperdere quello che potrebbe rappresentare un grande patrimonio a beneficio dell'intera comunità".

Ecco gli stremi per il versamento:

- Causale: "Raccolta fondi emergenza coronavirus"

- Iban: IT69S0326844960052906520700