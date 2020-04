In dirittura d'arrivo la campagna di Più Tollegno per Tutti: Raccolti 5mila euro per l'Asl Biella

Più Tollegno per Tutti per combattere il Covid-19 e sostenere chi tutti i giorni è in prima linea per occuparsi della nostra salute. "Aiutaci ad Aiutare chi Aiuta" è lo slogan di tutte le Associazioni di Tollegno che si occupano della raccolta fondi. In pochi giorni, grazie alla generosità della comunità sono stati raccolti 5mila euro: un importante obiettivo raggiunto, per permettere all'ASL Biella di acquistare dispositivi e strumenti salvavita per le persone affette da coronavirus. Questa settimana si concluderà il progetto e la prossima settimana verrà data evidenza del contributo complessivo raccolto e immediatamente versato a favore dell’ente beneficiario.

"Un ringraziamento speciale - commentano gli ideatori del progetto - va a tutti gli esercenti di Tollegno che hanno sostenuto e promosso l'iniziativa all'interno delle loro attività coinvolgendo i clienti, che si sono dimostrati interessati e generosi. Più Tollegno per tutti è nata per riunire Associazioni e volontari di Tollegno che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo. In questo momento difficile abbiamo messo da parte i nostri grandi progetti per dare spazio a questa iniziativa e sostenere in modo concreto chi tutti i giorni si occupa delle persone affette da Covid. L'invito per tutti è quello di diffondere e condividere l'iniziativa anche tra i propri contatti personali. Aiutaci ad Aiutare chi Aiuta, versa il tuo contributo sull'IBAN dedicato oppure consegnalo negli esercizi commerciali di Tollegno che espongono la locandina".