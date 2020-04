Coronavirus, Corradino: "La prossima settimana il comune potrebbe riappropriarsi del forno crematorio" VIDEO

Importanti novità nel consueto appuntamento col sindaco di Biella Claudio Corradino. Nella diretta social il primo cittadino ha parlato, tra le altre cose, di una possibile riapertura del forno crematorio."A causa dell'emergenza Coronavirus -dice Corradino- un norma di legge rimanda al 16 maggio i procedimenti amministrativi e i titolari della società gestore del forno hanno deciso di utilizzare questa possibilità. Noi non molliamo perchè ne abbiamo bisogno per motivi sanitari, ci battiamo e la presa in carico potrebbe avvenire già la prossima settimana. Ma andiamo molto cauti con la guida di un avvocato luminare e i passi sono tutti concordati. Nell'interesse dei cittadini biellesi non commettiamo errori e andiamo con calma perchè potrebbe annullare tutta la procedura portata avanti fino adesso".

Continuando il sindaco ha poi parlato anche dell'Incoronazione della Madonna in calendario per il 30 agosto. "Il 4 di maggio potrebbe essere il punto di rottura. Si dovrebbe riaprire per tornare alla normalità sempre nel rispetto della salute dei lavoratori. Speriamo di poter festeggiare per quella data la nostra Madonna. I tempi si riducono ma buona volontà delle tante persone che lavorano a questo evento mi fanno pensare che ci sia la possibilità. Dovremo mantenere la norma principale della distanza e se noi ci impegniamo potremo così ripartire con la vita normale a fine maggio. Ad agosto quindi potremmo festeggiare tutti insieme".