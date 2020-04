Coronavirus, Biella - Bonus spesa: 671 i nuclei familiari interessati e 4.414 i buoni distribuiti

Sono numerose le famiglie che hanno chiesto al Comune di Biella di poter accedere al “Bonus spesa”. Dopo dieci giorni dall’entrata in funzione del servizio (si è partiti da lunedì 6 aprile) è possibile stilare un primo bilancio concreto sulla distribuzione: fin qui hanno avuto accesso al bonus un totale di 671 nuclei familiari per 4.414 buoni distribuiti. La somma attualmente impegnata dal Comune è di 110.350 euro.

"Va ribadito che hanno diritto a questo genere di sussidio - spiega l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi -, coloro che negli ultimi due mesi hanno vissuto una situazione economica e lavorativa mutata per via del diffondersi del Coronavirus". Ricordiamo che: i nuclei non in carico al servizio sociale devono chiamare la Protezione Civile ai numeri dedicati 015-8554 527 /530 dove 2 operatori sociali ivi preposti (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13) provvederanno a registrare la richiesta, previa raccolta e compilazione dei dati contenuti nel modulo di autocertificazione, che sarà sottoscritto dagli interessati, al momento della consegna dei voucher da parte dei volontari della protezione civile o da altro personale comunale individuato, direttamente al domicilio.

Prosegue anche il servizio di consegna a domicilio a casa di spesa e farmaci per le persone anziani o in difficoltà: le uscite totali da parte dei volontari salgono a 828 per un totale di 18.000 chilometri percorsi dai mezzi della Protezione Civile Città di Biella. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, contattando il numero di telefono 015.8554511.