Coronavirus, Biella - Asili nido e servizio scuolabus: stop alle rette per aprile, maggio e giugno

Stop alle rette per gli asili nido e per il servizio scuolabus anche nei mesi di aprile, maggio e giugno. E’ quanto ha deciso la giunta di Biella, con una proroga ad hoc di sospensione dei pagamenti. Lo stesso provvedimento era già stato assunto per il mese di marzo e complice la chiusura delle scuole per il diffondersi del Coronavirus si prosegue con la stessa filosofia.

Spiega l’assessore all’istruzione Gabriella Bessone: “Già a marzo, quando era stato assunto il primo provvedimento su questi temi, avevamo annunciato che avremmo prolungato le sospensioni qualora l’emergenza Coronavirus fosse proseguita. Visto il quadro odierno la proroga viene estesa per un trimestre, fino a giugno compreso”.