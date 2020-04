Coronavirus, appello dei professionisti biellesi per il rilancio dell'economia in provincia

Gli Ordini ed i Collegi dei professionisti biellesi uniti (Architetti, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Geometri, Ingegneri, Notai, Periti Industriali) lanciano un appello per rilanciare l’economia del Territorio. "Acquistare prodotti e servizi biellesi, in questa fase di crisi epidemica ed economica, può fare la differenza ed aiutare tutti per la ripresa -scrive la nota stampa-. Rivolgersi a professionisti, imprese, commercianti, artigiani, agricoltori della provincia di Biella per le proprie necessità, sia private che aziendali, assume così un risvolto di pubblica utilità, di sostegno all’occupazione, di rilancio della nostra economia e di conservazione del patrimonio culturale e lavorativo che ci appartiene. E questo principio dovrebbe valere anche in futuro, a prescindere dalla crisi che stiamo vivendo e che tutti assieme supereremo".