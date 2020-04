“Chi può metta, chi non può prenda”: La borsa solidale e spontanea di via Conciatori a Biella per aiutare chi è in difficoltà FOTO

Qualche pacco di pasta, due pacchetti di fazzoletti e una latta di sugo. Fino a mercoledì, 15 aprile, era questo il contenuto della “borsa solidale” appesa tra via al muro di un’abitazione tra via Conciatori e via Marucca, a Biella. Il cartello che la accompagna cita così: “Chi può metta, chi non può prenda”. Un gesto semplice ma profondo e soprattutto spontaneo, che ancora una volta testimonia la solidarietà tra i cittadini biellesi, sempre più uniti nonostante il momento di drammaticità ed emergenza che stiamo vivendo.

Attualmente, resta sconosciuto l’autore dell’iniziativa: non sappiamo se sia stato un singolo residente, un commerciante o se sia un’idea di un insieme di famiglie ma, di fronte a queste azioni, crediamo che la cosa più importante rimanga quella di raccontarle, affinché vengano raggiunte più persone possibili per mantenere accesa la fiamma della speranza in ognuno di noi e chissà, magari, poter raggiungere chi è davvero in difficoltà.