Candelo, iniziata la distribuzione dei buoni spesa con i volontari della Protezione Civile

A partire da ieri, 16 aprile, i volontari della protezione civile hanno iniziato la consegna a domicilio dei buoni spesa erogati dal Comune di Candelo in attuazione delle misure previste dall’Ordinanza 658/2020 a sostegno delle famiglie in difficoltà economica a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Michele Ansermino, assessore alla Protezione: “A nome dell'Amministrazione comunale ci tengo a ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile. Ad oggi abbiamo un gruppo di 18 persone che, con impegno e costanza, collaborano con noi quotidianamente per aiutare la cittadinanza in tanti modi, in questi giorni nella preparazione e distribuzione dei buoni spesa. Ma sin da subito, grazie all'impegno dei volontari siamo riusciti a consegnare pasti a domicilio, e in pochi giorni abbiamo preparato e distribuito alle famiglie candelesi le mascherine.”

Al momento sono stati sono stati consegnati buoni spesa a 56 nuclei familiari per un importo pari a 7600 euro. I buoni alimentari potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato nel sito del comune di Candelo ed in continuo aggiornamento. Si ricorda che è ancora possibile presentare la domanda per ricevere i buoni, può essere scaricata direttamente dal sito del Comune, o per chi ha necessità può contattare direttamente l’Assistente Sociale del Servizio Sociale Territoriale per ricevere aiuto nella compilazione. Il Comune procederà ad erogare i successivi buoni spesa man mano che le pratiche saranno esaminate ed accettate.

Spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “In questo momento di emergenza da Covid-19, ciò che mi ha fatto piacere è stata la solidarietà di molti cittadini candelesi che, hanno dimostrato disponibilità nell’aiuto del prossimo, la maggior parte delle domande che sono pervenute erano di persone non seguite dal Servizio Sociale Territoriale, ma nuove famiglie, che ad oggi, a causa di questo periodo hanno subito gravi difficoltà economiche. Per molti è stato difficile chiedere ma, l’aiuto deve essere rivolto proprio a queste persone che, hanno avuto il coraggio di chiedere”.