Anche il Giardino Botanico di Oropa aderisce a "Biglietto sospeso" per sostenere le attività dell'ente

Anche il Giardino Botanico di Oropa aderisce all'iniziativa "Biglietto sospeso" chiedendo al suo pubblico di fare una piccola donazione, acquistando un biglietto senza utilizzarlo. Un Biglietto sospeso, appunto, per supportare l’Oasi di Oropa durante questi mesi difficili e fargli sapere che il suo pubblico ne sostiene la riapertura.

L'acquisto va infatti a supporto dell’ente e dei professionisti che vi lavorano per proseguire le attività una volta che l’emergenza sarà finita. L’invito è dunque di acquistare uno o più biglietti di ingresso sapendo che non verranno utilizzati, ma l’importo versato direttamente sull’IBAN di WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV e servirà ad aiutare l’organizzazione scelta ad affrontare le spese in un periodo di grande difficoltà.

“Il rischio – spiegano le promotrici dell’iniziativa – è che ci si “dimentichi” di questi posti, che impauriti dalla folla, si decida di non entrarvi più, che si perda la pratica dello stare insieme. Acquistare il biglietto sospeso significa anche riconoscere un valore a tutto il lavoro che sta dietro alle attività di produzione, valorizzazione culturale, tutela del patrimonio, organizzazione di festival e rassegne”.

Tutte attività che Angela D’Arrigo, Arianna Errico e Valeria Curseri, le tre componenti del collettivo meetCULTURA, conoscono bene, occupandosi di progettazione culturale da diversi anni. Della rete di Biglietto Sospeso fanno parte strutture di tutta Italia: l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, il Teatro Franco Parenti di Milano, l’Archivio Storico Olivetti, il Teatro 3mestieri di Messina, l’Associazione ADM di Didattica Museale, il Museo di Arte contemporanea Castello di Rivoli, il Museo del Violino e i Musei Civici di Cremona, il Museo Garda di Ivrea e tanti altri.