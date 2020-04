È un buon momento adesso per acquistare azioni durante una pandemia da coronavirus in corso?

I mercati azionari globali non sono mai stati così instabili come in questo momento: mentre toccano i minimi storici al ribasso, alla notizia di un intervento statale o all’emissione di moneta come nel caso della FED americana ritornano positivi. È l’effetto yo-yo dovuto alla pandemia da Covid-19 su tutta la superficie del globo.

Tutti i mercati, in una media mondiale, hanno perso il 34% nell'ultimo mese, con l’ultima stima al 23 marzo. Persino l'oro, tradizionalmente un bene rifugio, ha perso alcuni dei suoi guadagni precedenti.

Eppure in questo effetto “sali – scendi” ci sono dei settori quali la tecnologia, le energie rinnovabili, giochi e tempo libero e le banche, da tenere d'occhio. Adesso, con la caduta dei corsi azionari, potrebbe essere un buon momento per fare affari.

Le opportunità che sono inaspettatamente nate dalla chiusura di negozi che vendono beni non essenziali, bar, ristoranti, teatri e cinema hanno portato le persone a spendere meno, il che è negativo per la loro vita sociale – infatti speriamo che questo confinamento duri ancora per molto poco - ma buono per il loro portafoglio dei risparmi. Qualsiasi liquidità extra potrebbe essere un'opportunità per investire in borsa mentre i prezzi delle azioni sono bassi e puntare a guadagni su lunga scala.

Dovrei investire adesso? È una domanda legittima per ogni risparmiatore. Investire quando c'è un'elevata incertezza è un’azione comprensibilmente scoraggiante. La grande domanda da porsi è se si pensa che saremo in una situazione migliore quando si rivorranno i soldi sottoforma di rendimenti. Le cose possono sempre peggiorare prima di migliorare, quindi le prospettive a breve termine sono sempre difficili. Quindi dovresti investire solo se confidi nei rendimenti a lungo termine.

In cosa dovrei investire? Altra domanda sacrosanta per ogni futuro investitore, soprattutto in mezzo a questo mare di incertezza storica ed economica, oltre che geopolitica.

Secondo le ultime stime, trarre il massimo da un'opportunità di acquisto in una situazione come questa attuale significa pensare al futuro e cercare quelle aziende che si trovano in una posizione favorevole per qualsiasi cambiamento strutturale che potremmo incontrare.

Man mano che sempre più persone si abituano a lavorare da casa, è probabile che vedremo un'ulteriore crescita tra le aziende che forniscono servizi online, dallo shopping all'intrattenimento e alla comunicazione, prime fra tutte le reti informatiche stesse, alla base di tutte queste attività.

Senza dimenticare le banche, depositarie di conti correnti che ci permettono (e permetteranno) di poter effettuare pagamenti online, i quali diventeranno sempre più diffusi. È potenzialmente un buon momento per investire dunque nel settore della tecnologia e dei pagamenti. L'e-commerce potrebbe aumentare a causa del fattore paura dello shopping in affollati centri commerciali e supermercati.

I segnali di ripresa saranno gradite notizie per le banche; l'enorme immissione di capitale nelle piccole e medie imprese attraverso il regime di prestiti per l'interruzione delle attività del governo dovrebbe attenuare le inadempienze e limitare qualsiasi rischio di contagio. Le banche del resto hanno attraversato la crisi finanziaria del 2008 e quindi potrebbero andare meglio in una ripresa economica anticipando i mercati e gli altri settori produttivi.

In particolare un futuro investitore italiano dovrebbe guardare alle azioni Intesa in Borsa poiché questa banca oltre a rispondere ai requisiti appena descritti ha annunciato prima della pandemia di voler riacquistare il gruppo UBI banca, per una fusione. Questo permetterebbe ad Intesa di colmare il gap che la vede sempre in minoranza sui mercati europei e poco concorrenziale per il suo forte (e quasi esclusivo) radicamento sul territorio peninsulare.

In generale però, con centinaia di miliardi in riserva, alcune banche stanno già pianificando strategie per estendere i prestiti ad alto interesse alle società, in particolare quelle più piccole e in difficoltà che esse stesse hanno ampiamente evitato negli ultimi dieci anni. Una strategia nuova potrebbe essere l'acquisto di quote di minoranza in società pubbliche, che fornirebbe loro un'immediata infusione di liquidità.