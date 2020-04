Un altro lutto tra gli Alpini biellesi, è andato avanti Rodrigo Destefanis di Graglia

È stato celebrato nei giorni scorsi, in forma strettamente privata come previsto dalla legge, il funerale di Rodrigo Destefanis, Alpino di Graglia scomparso all'età di 81 anni. Pensionato e ospite della casa di riposo del paese, ha lavorato per una vita al bronzo e aveva confezionato i cappelli delle Penne Nere di Graglia. Circa un anno fa ha iniziato ad avere qualche problema di salute e, nonostante nell'ultimo periodo sembrava ci fossero dei miglioramenti, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.