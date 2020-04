Biellese in lutto per Agnese Gattere, nonna della musicista Anais Drago

Il Biellese si stringe attorno al dolore della famiglia Drago per la perdita di Agnese Gattere, nonna della giovane musicista biellese Anais Drago. La donna si è spenta all'età di 91 anni. Oltre ad Anais, Agnese lascia il figlio Alessandro con Antonella e i nipoti Carmen e Alberto con le rispettive famiglie.



L'artista biellese ha affidato il suo dolore in un pensiero sulla propria pagina Facebook: "Oggi, con il mio gruppo Anais Drago&The Jellyfish avrei dovuto suonare al Biella Jazz club. E ci saremmo arrivati con un’energia pazzesca, quella che mettiamo ogni volta che suoniamo insieme (in questo video un estratto dall’ultimo concerto). La stessa energia che è difficile mantenere ora, senza prospettive minimamente incoraggianti, ma che proveremo a serbare in un angolo per sprigionare di nuovo quando mai lo potremo fare.

Sarò sincera: all’inizio del mese ho cancellato dall’agenda tutti i concerti in programma, perché vedere giorno per giorno gli impegni che avrei dovuto (e dannatamente voluto) attendere mi rende molto triste.

Resto in rispettoso silenzio di fronte a problemi ben più gravi, a chi ha perso una persona cara e a chi davvero non ha più i soldi per il pane.

Allo stesso tempo, credo di dover ammettere che amare il proprio lavoro come faccio io (e sono sicura che per tanti è così) è una gran fregatura di questi tempi...spero davvero che ne vengano di migliori".

A causa dell'emergenza in atto, la benedizione si svolgerà in forma strettamente privata al cimitero di Bioglio.