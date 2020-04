"La didattica a distanza? Per gli studenti sembra una tattica per ingannare il sistema scolastico" un'insegnante ci scrive

Buongiorno,

Sono un'insegnante di una scuola superiore biellese. Stamattina dopo l'ennesima videolezione a una platea apatica e 'assente' di adolescenti ho inviato loro questo messaggio accorato:

Care/i ragazze/i, vorrei rubarvi un attimo per farvi riflettere sulla Didattica a Distanza... In molti paesi è una metodologia diffusa e consolidata, in Italia è stata introdotta con il 👑 virus e ha colto quasi tutti impreparati. Sappiate però che il MIUR l'ha resa obbligatoria con un decreto e pian piano diventerà una prassi, quindi in questi mesi 'sperimentali' bisognerebbe abituarsi. La DaD richiede un impegno pari a quello in presenza. Se tutti lavorassero seriamente si potrebbero anche fare delle lezioni innovative, meno noiose e sicuramente più proficue. Si presuppone però senso di responsabilità, interesse, applicazione e studio. L'idea che si sono fatti gli studenti italiani è che sia invece una bella tattica per 'ingannare' il sistema scolastico.

In realtà questa lettura del problema avrà ripercussioni solo su di voi... Come è possibile che in queste giornate in cui non ci sono altri impegni (calcio, nuoto, musica, equitazione o chissà che altro), in cui non ci si può nemmeno incontrare per fare due chiacchiere o bere un caffè con gli amici, in cui le ore trascorrono lente, non abbiate voglia di allenare il vostro intelletto, di ampliare le vostre conoscenze o semplicemente di impiegare il vostro tempo per 'crescere'? Noi insegnanti ci sentiamo presi in giro, è frustrante. A me piace insegnare, ma se non vedo interesse e partecipazione dall'altra parte del video, mi demoralizzo, lo scopo del mio lavoro è vanificato. Io non insegno per 'rubare' lo stipendio, io lo faccio perché amo il mio lavoro e la mia materia. Non mi va di perdere tempo a inseguire gente che ancora adesso, dopo 7 o 8 settimane, accampa ancora scuse .... La DaD è un'occasione di crescita, sappiatelo e rifletteteci!

Ps: nessuno ha risposto, nemmeno con una faccina, pardon emoticon...