Il Ristorante Croce Bianca porta a casa tua i piatti della tradizione e della primavera

Dal 1946 a Biella, Famiglia Ramella e Ristorante Croce Bianca di Oropa significano ristorazione di qualità, catering, organizzazione di eventi benessere ed accoglienza: arti che racchiudono la professionalità, la passione e lo stile dell'ospitalità.

"Oltre cinquant'anni di esperienza ci hanno permesso di comprendere le esigenze del cliente e di ampliare la nostra offerta per soddisfarle. - dice lo staff di Croce Bianca - Siamo al servizio del cliente per realizzare i suoi desideri".

Uno di questi desideri è quello scegliere, come al ristorante, le specialità di Croce Bianca e degustarle a casa tua. In questo particolare periodo, Croce Bianca esaudisce questo desiderio con i servizi di take away e consegna a domicilio per pranzi e cene, ricorrenze e festività.

"Noi proponiamo questi servizi tutto l'anno, - spiega lo staff - e, normalmente, sono i clienti che vengono a ritirare i piatti. Quest'anno, vista la situazione, facciamo le consegne a domicilio.".

Con lo slogan "Se volete stupire i vostri ospiti con le nostre proposte di stagione", per il take away e la consegna a domicilio Ristorante Croce Bianca propone anche un menu alla carta della tradizione e della primavera.

Tra le tante specialità del menù, che cambia ogni settimana, non possono mancare la selezione di antipasti piemontesi caldi e freddi, la polenta concia di Oropa, lo stracotto di fassone stufato al Bramaterra ed i dessert come i prelibati Macaron, che si possono gustare anche in versione salata per aperitivi particolari.

Da Ristorante Croce Bianca è possibile ordinare il vostro menù entro 24 ore dalla consegna (015/2455923; 331/1045933; 335/6558557). "La consegna in Biella è gratuita, - precisa lo staff - fuori città ci mettiamo d'accordo con il cliente".

Ristorante Croce Bianca è a Biella in Via Santuario d'Oropa 480 (Per informazioni: www.famigliaramella.it ; info@famigliaramella.it ; pagina Facebook Famiglia Ramella ).