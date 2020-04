Con il Ristorante La Lira, l'alta cucina arriva a casa tua

Anche il Ristorante La Lira di via Repubblica a Biella si unisce alla rete degli esercizi commerciali che propongono il sempre più utilizzato food delivery attivando il servizio di consegna a domicilio. Nel rispetto di tutte le nuove indicazioni previste dal decreto, il pregiato ristorante di via Repubblica assicura qualità e sicurezza dalle materie prime ai piatti finali: due caratteristiche garantite dalla certificazione ISO 22000 della sua cucina.



Ecco i servizi a disposizione:



1. Ordina i piatti pronti direttamente dal menù dello chef

2. Prepara il tuo pranzo o la tua cena prenotando il kit completo di pasta fresca, sughi semilavorati, carne, pesce, verdure e dessert e realizza i piatti seguendo la ricetta che lo staff ti invierà tramite WhatsApp.

Infine, accompagna i tuoi pasti con del buon vino: per ogni bottiglia è previsto uno sconto dal 20% al 40%.



"Restate a casa sì, ma senza rinunciare alla nostra buona cucina!".



È possibile effettuare il pagamento mediante contanti, Hype, bancomat e carta di credito a domicilio.

La consegna è gratuita per gli ordini effettuati nel comune di Biella.

Per info e prenotazioni: Tel. 015 2520788 - Pagina FB: Ristorante La Lira - Sito web: https://www.ristorantelalira.it/ - Instagram: ristorantelalira