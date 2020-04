Pella entra nella cabina di regia del premier Conte. E su Confindustria: “Buon lavoro al presidente Bonomi”

Il deputato biellese Roberto Pella è entrato a far parte della cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dovrà occuparsi della ripartenza in Italia e delle soluzioni post Coronavirus. In quanto vicepresidente Anci, Pella fa parte del tavolo delle istituzioni territoriali, comprendenti Regioni, Province e Comuni, insieme ai presidenti di Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, ai sindaci di Bari e Roma e ai presidenti delle provincie di Ravenna, Treviso e Salerno, oltre al premier e ai ministri Speranza, Boccia e Gualtieri. “Si è intrapreso un percorso di confronto con il Governo – spiega - mi impegnerò perché risulti il più fattivo e rapido possibile”.

E sulle consultazioni che hanno portato Carlo Bonomi ad essere il nuovo presidente designato di Confindustria, Pella ha espresso “l'augurio di buon lavoro al nuovo presidente, assicurando massima disponibilità e collaborazione in questo periodo così complicato. Con la diminuzione della pressione sulla gestione dell'emergenza sanitaria, é stato avviato un processo di confronto sulle modalità della ripartenza del nostro Paese per la quale il neo-presidente svolgerà un ruolo chiave, anche dal punto di vista della fiducia e del rilancio dell'attrattività del Paese. Siamo al suo fianco, raccogliendo il testimone del proficuo lavoro svolto dal presidente Boccia fino ad ora”.

“In particolare, voglio rivolgermi al presidente Bonomi anche come piccolo imprenditore di un settore fondante la nostra tradizione e la nostra identità "made in", ossia il tessile biellese – prosegue il deputato Pella - I dati dell’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto al secondo trimestre del 2020 riflettono la complessità dell’attuale situazione: emerge, infatti, chiaramente la grande incertezza da parte degli imprenditori rispetto all’evolversi della situazione. Il distretto biellese stava già soffrendo più di altri e oggi lo stop alle attività produttive aggrava un contesto già difficile”.

“Tuttavia, grazie all'ottimo lavoro che il presidente Carlo Piacenza e il direttore Pier Francesco Corcione insieme a tutto il direttivo stanno portando avanti, non ci daremo per vinti – sottolinea Pella - Le aziende biellesi che in molti casi sono parte di catene di valore a livello internazionale sono pronte, nel pieno rispetto delle norme di tutela della salute, a riaprire fin da ora per rispondere alle esigenze dei partner dislocati in tutto il mondo. Solo da una riflessione e da un piano d'azione congiunti potremo recuperare produttività e rilanciare il nostro territorio”.