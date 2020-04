Musica e inno di Mameli a Valle San Nicolao nei giorni del coronavirus per sentirsi uniti e meno soli VIDEO

Pillole musicali, l’inno di Mameli e infine il silenzio per sentirsi uniti e mantenere l’ottimismo nei giorni funesti dell’emergenza coronavirus. Accade a Valle San Nicolao dove, allo scoccare delle 20 di ogni sera, da circa un mese, una giovane coppia ha deciso di intrattenere, dal giardino della propria abitazione, il centro e le vie limitrofe del paese con brani strumentali e l’inno nazionale artigianalmente amplificati.

“Per sentirci tutti quanti meno soli e ricreare un vero e proprio senso di comunità – confida Isabella che, insieme al compagno Pier, si è resa protagonista di questa lodevole iniziativa – Molti compaesani ci sentono da lontano e partono urla e saluti di approvazione, anche dai balconi vicini. Dallo scorso 17 marzo, il mio compagno ha fatto risuonare questi pezzi musicali dal giardino. Poi dopo qualche giorno si è ammalato e mi ha chiesto di continuare per non deludere coloro che attendevano questo profondo appuntamento di convivialità. È stata una richiesta davvero toccante. Poi lui si è ristabilito e abbiamo proseguito insieme”.

Anche a Pasqua, la musica non è passata inosservata. “Mentre suonava l’inno di Mameli alcuni Carabinieri, impegnati nei controlli sul territorio, si sono fermati e hanno eseguito il saluto militare di fronte ai nostri occhi – prosegue la giovane - Questo gesto, così inaspettato, mi ha profondamente emozionato. In questo momento, simili azioni riescono a darti forza per il futuro che ci aspetta”.