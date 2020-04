Misure di sicurezza negli aeroporti americani al tempo del Covid-19

La possibilità di viaggiare non è completamente azzerata, ovviamente però in tutte le nazioni coinvolte nell'emergenza Covid-19 le disposizioni e i regolamenti da osservare sono stati aggiornati, e adeguati alla situazione già citata. Tra questi ci sono sicuramente gli Stati Uniti, che in base alla normativa vigente, dal primo di aprile 2020 ha diffuso ed evidenziato le nuove disposizioni, vietando tutti i viaggi e gli spostamenti per turismo, all'estero così come nello stesso territorio nazionale. La dichiarazione del OMS che classifica il Covid-19 come pandemia ha obbligato tutti gli Stati ad attuare misure restrittive; con una sospensione temporanea del traffico aereo, il divieto di ingresso, e il respingimento dalle frontiere, la quarantena è obbligata, e così anche gli accertamenti sanitari.

Autocertificazione valida e permessi di rito

Questo da parte di tutti i Paesi del mondo, anche se molte nazioni si sono mosse con forte ritardo; oggi viene raccomandato a tutti di evitare ogni viaggio o spostamento non essenziale, il rientro in Italia è consentito solo per ragioni di assoluta urgenza. Per queste urgenze va consultato il decreto ministeriale del 22 marzo del 2020. Chi ha necessità di rientrare in Italia ha anche l'obbligo di compilare una specifica autocertificazione sui motivi del viaggio, chi arriva dall'estero non può prendere mezzi pubblici per raggiungere la propria residenza, e deve sottoporsi a un isolamento fiduciario per almeno 14-15 giorni. Chi rientra dall'estero con un volo, può prendere un volo nazionale o internazionale per raggiungere il luogo di residenza, purché non esca dall'area aeroportuale; tutti gli spostamenti verso la destinazione finale devono essere giustificati: o per esigenze di lavoro, o di salute, o di urgenza di altro carattere che va dettagliatamente spiegata.

Le nuove misure di sicurezza americane

In merito al Covid-19 l'aggiornamento che riguarda gli Stati Uniti è stato proclamato dal Presidente americano in persona, che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e ha annunciato la sospensione temporanea, per un periodo di circa 30 giorni dell'ingresso di tutti i viaggiatori, che nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in America, siano stati fisicamente presenti nei paesi dell'area Schenghen, inclusa L'Italia, o in Cina o in Iran. Ovviamente vi sono delle eccezioni; per questi viaggiatori però è necessario essere in possesso di un visto ESTA per USA e di una autocertificazione valida.

Entrare o uscire dagli USA

La disposizione è entrata in vigore dal 13 marzo 2020, ora locale della costa est; sono previste però alcune eccezioni a questo divieto; ad esempio per i cittadini americani o per i residenti permanenti o i loro familiari titolari di un visto diplomatico, e altri che in questo momento si trovano all'estero e vogliono rientrare negli Stati Uniti, ovviamente per avere maggiori informazioni va consultato il sito americano dedicato direttamente a queste problematiche. Questo divieto è stato anche esteso a tutti i viaggiatori che arrivano in America dal Regno Unito e dell'Irlanda. Di conseguenza le decisioni del Presidente degli Stati Uniti sul traffico aereo da e per le aree Schenghen sta subendo significativi cambiamenti. E' bene sempre muoversi consultando prima di ogni partenza la compagnia aerea, vanno chieste informazioni dettagliate in merito al volo che si è prenotato, e all'effettiva possibilità di partire.

Difficoltà a rientrare nel proprio Paese

Bisogna essere sicuri di potersi imbarcare o informarsi se all'ultimo momento sarà necessario ripiegare su rotte alternative per raggiungere l'America, in base alle eccezioni previste dalle disposizioni del presidente. Tali disposizioni e i loro aggiornamenti vengono segnalati come operativi e diramati dal dipartimento per la sicurezza nazionale giornalmente. A tutti i viaggiatori in arrivo negli Stati Uniti viene richiesto di compilare un modulo reperibile solo nei siti ufficiali dell'ambasciata a Washington; insomma un periodo molto difficile sia per lasciare l'America che per entrarvi. Purtroppo molte persone sono state prese di sorpresa da questa emergenza sanitaria e molti erano distanti dalle loro famiglie per lavoro o per altre ragioni, per studio ad esempio, e ora ritornare alle proprie abitazioni sta diventando non difficile ma quasi impossibile. Le misure di sicurezza degli aeroporti sono altissime, i viaggiatori vengono tutti controllati, devono essere tutti muniti di autocertificazioni con spiegazioni valide E documentabili; non a tutti viene preclusa la possibilità di viaggiare e di effettuare un volo verso la propria casa e la propria famiglia ma le selezioni sono veramente durissime, e chi non ha un motivo veramente invalido viene respinto.