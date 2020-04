La Regione lancia una campagna social e un appello per difendere i prodotti agroalimentari del Piemonte

L’assessorato all’Agricoltura della Regione ha lanciato due importanti proposte per promuovere e difendere la produzione agroalimentare del Piemonte: uno tra i settori che, anche nel drammatico periodo del coronavirus, non si è mai fermato per garantire le forniture alimentari ai cittadini. Ma anche uno dei comparti che in questo momento è duramente colpito dagli effetti dell’emergenza sanitaria per i problemi legati all’esportazione, agli approvvigionamenti, alla logistica, alla manodopera e all’organizzazione della filiera. Così come, probabilmente, lo sarà in futuro. La prima iniziativa è una campagna social contraddistinta dallo slogan “Sostieni l’agricoltura del territorio, scegli prodotti locali, stagionali, di qualità!”.

Sulla pagina Facebook @PsrRegionePiemonte agli #madeinpiemonte e #sceglipiemontese uno slideshow e una serie di grafiche, con immagini di agricoltori che lavorano sul territorio subalpino, invitano i consumatori ad acquistare le eccellenze prodotte in Piemonte. Gran parte degli scatti rientrano in un progetto fotografico dedicato alla promozione del mondo rurale della regione realizzato nell’ambito del Piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale Psr 2014-2020.“Attraverso la campagna social - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa - intendiamo richiamare l’attenzione dei consumatori, con l’obiettivo di sostenere i nostri agricoltori e difendere i prodotti agroalimentari di qualità del Piemonte. Un’ulteriore azione che coinvolge direttamente i cittadini”.

Ma non è il solo vostro lavoro.“L’emergenza coronavirus sta causando ingenti danni all’intero comparto rurale, alla filiera agroalimentare, al settore florovivaistico e all’export. L’assessorato regionale all’Agricoltura ha raccolto le tante richieste presentate dalle organizzazioni del settore e, adesso, la Giunta regionale è al lavoro per attuare i provvedimenti che aiutino tutti i comparti produttivi”.

La seconda iniziativa messa in campo dall’assessore Protopapa è un appello lanciato ai rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata per sensibilizzarli alla promozione e allo smercio dei prodotti delle piccole e medie aziende agricole piemontesi all’interno dei loro punti vendita.“Come assessorato - dice Protopapa - vogliamo evidenziare la grande emergenza vissuta da numerose strutture rurali della regione per i prodotti a breve scadenza che, a causa soprattutto della chiusura di molti mercati ambulanti riservati agli alimentari, non possono proporre le loro merci. Siamo in una situazione drammatica. Particolari criticità fino a ora state segnalate dal comparto caprino, dall’ortofrutticolo e da quello dei prodotti ittici di acquacoltura e una forte richiesta di aiuto arriva dal settore florovivaistico”. Per cui? “Il nostro vuole essere un intervento di sensibilizzazione per questo particolare momento, ma anche l’inizio di un progetto futuro che intende premiare i nostri prodotti e le nostre aziende piemontesi”.

Cosa vi attendete? “Speriamo di ricevere la disponibilità della Gdo. Siamo in un momento dove la difesa del nostro territorio è essenziale per il futuro economico dell’intera popolazione subalpina. Di conseguenza, riteniamo che, in questa fase difficile, anche la Grande Distribuzione debba fare la sua parte”.

NELLA GALLERIA FOTOGRAFICA ALCUNE IMMAGINI E LE GRAFICHE DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE VISIBILI SULLA PAGINA FACEBOOK @PsrRegionePiemonte