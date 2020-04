couchconcerts, proseguono i concerti dal sofà della Fondazione Perosi

La Fondazione Perosi risponde alla sfida imposta dall'emergenza sanitaria proseguendo le attività concertistiche online.

Tornano così i #couchconcerts, i concerti dal sofà che hanno nelle scorse settimane hanno proposto dai Capricci di Paganini, nella trascrizione per violino e orchestra del compositore lituano Kuprevicius, eseguiti da Pavel Berman con l'Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT, al Trio Palladio, il cui disco è appena stato inserito da Gramophone tra gli "Editor's choice", o ancora un programma dedicato a Mozart con il Duo Ranfaldi e Bacchetti (violino e pianoforte).

Tre nuove date: 17 aprile, 24 aprile e 1 maggio. Di venerdì, come vuole la tradizione della stagione concertistica del Perosi, alle ore 18.00, in tempo per l'aperitivo.

Come di consueto un #miniZOOM, un approfondimento su autori, brani e interpreti, curato da importanti giornalisti e critici musicali italiani, introdurrà i concerti.

Una "pillola" che in meno di dieci minuti ci permette di conoscere meglio gli artisti e i brani, per apprezzare ancora di più l'esecuzione.

L'appuntamento del 17 aprile alle ore 18.00 è dedicato al repertorio per pianoforte a quattro mani e due pianoforti ed è presentato da Sandro Cappelletto, volto noto di Rai5, critico musicale e scrittore.

Il Duo composto da Sara Costa e Fabiano Casanova eseguirà brani di S. Rachmaninov composti per due pianoforti e per pianoforte a quattro mani.

Si tratta di una formazione in cui gli artisti condividono lo stesso strumento. Molti dei grandi compositori (Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms per esempio) dedicarono pagine originali al quattro mani, concedendogli la dignità artistica, storica e sociale che per molto tempo non gli era stata riconosciuta.

S. Rachmaninov

Barcarolle - Tema Russo - Valzer

dai Sei pezzi Op. 11 per pianoforte a 4 mani.

S. Rachmaninov

Suite n. 2 Op. 17 per 2 pianoforti

(Introduzione, Valse, Romance, Tarantella)

DUO COSTA & CASANOVA

Coppia nella musica e nella vita, il duo si é formato nel 2014 e da allora si esibisce a due pianoforti e a quattro mani in Italia e all’estero. I loro concerti hanno riscosso notevole successo di critica e il duo è stato invitato in programmi televisivi e radiofonici italiani. Nel 2019 hanno ottenuto il Master di II livello in Duo pianistico al Conservatorio Pollini di Padova con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del pianista e didatta russo Konstantin Bogino.

Acclamato per il modo di suonare intenso e carismatico, il duo si interessa anche alla divulgazione del repertorio meno conosciuto per duo pianistico.

A Settembre 2019 é uscito il loro primo disco per l’etichetta Da Vinci Classics, dedicato al repertorio russo per pianoforte a quattro mani, ed è risultato vincitore del Global Music Awards in California (Usa) nelle categorie “Miglior Album” e “Miglior Duo”.

Fabiano Costa e Sara Casanova sono inoltre docenti dei Campus estivi all’Accademia Perosi di Biella.

Prossimi appuntamenti

24 maggio - Atos Trio

1 maggio - Federico Gad Crema (pianoforte)

Per tutti gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla newsletter della Fondazione Accademia Perosi su www.accademiaperosi.org o al canale YouTube - Accademia Perosi.