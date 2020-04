Cossato, al via Fondo di Solidarietà e raccolta alimentare. Moggio ricorda commosso Zambon: “Grande uomo. Mancherà a tutti”

“Dal punto di vista sanitario si intravede qualche spiraglio positivo, con il numero dei guariti che aumenta sempre più anche se i contagi rimangono stabili. Si intravede una luce in fondo al tunnel”. A parlare, nel consueto videomessaggio ai cittadini, il sindaco di Cossato Enrico Moggio che ha fatto il punto della situazione, concentrando la sua attenzione alle situazioni di disagio registrate in città.

“Accanto all’emergenza sanitaria, sta esplodendo quella economica – sottolinea Moggio - Tante famiglie stanno attraversando un periodo difficile a causa della perdita del lavoro e della sospensione delle attività produttive. Da questa settimana, sono stati distribuiti dalla Protezione civile i primi buoni spesa al domicilio di circa 80 nuclei familiari e contiamo di raggiungere entro questa settimana un numero equivalente di famiglie bisognose”.

Nel suo intervento video, il sindaco Moggio ha lanciato un appello a tutti i cossatesi per sostenere il Fondo di Solidarietà Alimentare: “Ci siamo resi conto che i soldi stanziati dal Governo saranno sufficienti per un breve lasso di tempo. Per questo è partita una raccolta fondi volta a rimpinguare le risorse disponibili sperando che da Roma ne vengano stanziate ulteriori. Sul sito (clicca qui), ci sono tutte le informazioni necessarie e faccio appello a cittadini, aziende e associazioni di Cossato. Ringrazio il Gruppo Mineralogico Cossatese e il Leo Club Biella per aver già effettuato un contribuito in questi giorni”.

Ma altre iniziative sono sull’agenda della giunta Moggio. “Partirà la raccolta alimentare nei negozi di Cossato – spiega il sindaco – Dopo averlo acquistato, il cittadino potrà donare un genere di prima necessità a chi oggi ne ha bisogno”. Infine, Moggio ha ricordato commosso la figura di Vitaliano Zambon, alpino, fondatore e direttore del Coro Noi Cantando di Cossato, mancato prematuramente all’età di 57 anni (clicca qui). “Era una persona molto apprezzata per le sue doti artistiche e la profonda umanità e generosità – confida Moggio - Vitaliano era un grande uomo. Amava la famiglia, la musica e la nostra Cossato. Mancherà alla famiglia, a me e a tutta la città. L’impegno dell’amministrazione sarà quello di sostenere il più possibile il Coro Noi Cantando, in memoria tua”.