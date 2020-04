Coronavirus, Lanificio Cerruti e Pistoletto donano 100mila mascherine all'ospedale di Biella e Croce Rossa

Quando l'importanza e la volontà di fare squadra crea un progetto di solidarietà tra due realtà diverse. Proprio come un telaio di una tessitura unisce i fili e crea una pezza. E' il caso dell'iniziativa tra il Lanificio Cerruti di Biella e la Fondazione Pistoletto: insieme per la produzione di mascherine da donare all'ospedale di Biella e alla Croce Rossa. Fondazione Pistoletto, in nome del patto che lega le due organizzazioni sorelle nell'Arte della Cura, intende sostenerla e supportarla: per questo chiama nel territorio biellese, una delle capitali del tessile mondiale, un alleato di rango: l'azienda Lanificio F.lli Cerruti, fondata nel 1881 e resa famosa da Nino Cerruti, un’icona dello stile italiano. Una lettera ha raggiunto i lavoratori con richiesta di disponibilità volontaria a entrare nei reparti produttivi per la confezione delle protezioni. Chi ha dimestichezza nell'utilizzo di una macchina da cucire potrebbe essere arruolato. Le ore lavorative verranno retribuite a seconda dell'inquadramento di ogni lavoratore.

E l'adesione è andato al di sopra delle più rosee aspettative: le telefonate da parte dei dipendenti desiderosi di partecipare attivamente al progetto è stata veramente elevata. E non stiamo parlando di sole donne la cui predisposizione alla macchina da cucire è conclamata ma anche di uomini che con il cuore in mano hanno fatto sapere di essere pronti a qualsiasi lavoro pur di dare il proprio contributo per una causa così nobile. Insomma, un elevato senso di responsabilità da parte di tantissimi lavoratori del Lanificio Cerruti. E questo esula dalla parte economica che riceveranno perchè in un'emergenza tipo Covid 19, fondamentale è fare squadra.

La richiesta ai dipendenti Cerruti. "La Fondazione Pistoletto e il Lanificio F.lli Cerruti hanno deciso di supportare la Croce Rossa Italiana in questo periodo di grave emergenza. Per questa ragione la nostra azienda si è resa disponibile a produrre mascherine per l’immediato e per il dopo emergenza. L’intero quantitativo sarà donato alla Croce Rossa Italiana che provvederà a distribuirle a chi ne ha più bisogno. Per questa produzione speciale saranno utilizzate le macchine da cucire del laboratorio BEST. Oggi vi chiediamo la disponibilità a entrare in azienda, a carattere totalmente volontario, a partire da lunedì 20 aprile con orario 8-16. Se sapete utilizzare la macchina da cucire, vi chiediamo di contattare l’Ufficio Personale, per dare la vostra disponibilità e ricevere informazioni. Le ore di lavoro saranno regolarmente retribuite secondo l’inquadramento di ognuno. L’organizzazione delle squadre di lavoro, composte da sei persone, sarà definita in base al numero delle adesioni".

100 mila mascherine. La partnership tra Cittadellarte e il Lanificio Cerruti, confinanti e affacciate entrambe lungo il torrente Cervo nel cuore di Biella, è finalizzata alla produzione di 100.000 mascherine a uso civile destinate a Croce Rossa Italiana e 10.000 mascherine chirurgiche tre strati marchiate CE, destinate all'Ospedale di Biella, in un arco di tempo che parte da ora per tutto il 2020. Per l'immediato e per il dopo emergenza. L'intero quantitativo sarà donato a Croce Rossa Italiana, che provvederà a distribuirle a chi ne ha più bisogno e all'Ospedale di Biella.

Il Direttore di Cittadellarte, Paolo Naldini. "Dovremo convivere con altre maschere, ci dicono gli esperti di questa pandemia. Ma le maschere ci accompagnano da sempre: tribali e religiose, guerresche ed amorose, teatrali, cosmetiche, umili o preziose. E poi le centomila maschere di Pirandello. Queste che offriamo alla Croce Rossa e all'Ospedale della Città di Biella sono maschere sanitarie. Il loro principale fine è prevenire la diffusione del virus. Fanno parte dell'arte della cura. Sono state disegnate e prodotte da una compagnia varia di artisti e designer di moda sostenibile, imprenditori tessili, amministratori medico-sanitari, laboratori artigianali o domiciliari... La cultura passa proprio attraverso questo mettersi insieme. Davanti a qualsiasi male, la cura comincia con il prendersi cura".

Nino Cerruti, Presidente del Lanificio F.lli Cerruti dal 1881. "Ringrazio il maestro Pistoletto che ha offerto al Lanificio Cerruti e ai suoi dipendenti l’opportunità di partecipare a questa occasione di solidarietà e di aiuto".

Alessandra Ranghetti, Uiltec Biella Vercelli. "Iniziativa di spessore umano coinvolgente i lavoratori, fattore non scontato al giorno d'oggi dove prevale l'individualità rispetto alla squadra. Complimenti al Lanificio Cerruti e alla Fondazione Pistoletto per l'ottima iniziativa e per il senso di appartenenza alla nostra Biella".