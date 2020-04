Coronavirus, il Maestro Pistoletto in ospedale da tre settimane. Verrà dimesso a breve

"Sto meglio. Dopo 3 settimane e mezzo sono sul punto di essere dimesso, probabilmente tra uno o due giorni". Questa la risposta nell'intervista apparsa su journal.cittadellarte di oggi giovedì 16 aprile. Il fondatore di Cittadellarte, dopo aver accusato i sintomi tipici della malattia ed essere stato ricoverato, è risultato positivo al tampone. Nelle ultime settimane ha affrontato il Covid-19 ed è alle battute finali per vincerlo.

Inizialmente, anche data la sua età di 86 anni, le sue condizioni di salute hanno destato preoccupazione. Ma ce l’ha quasi fatta. "La mia esperienza non è differente da quella di tutti gli altri -continua Pistoletto-. Chi è in cura prova un senso di totale immobilità che condividiamo tutti, in un modo o nell’altro. Io sono rimasto isolato in ospedale perché sono stato toccato direttamente dal virus, ma per fortuna soltanto in maniera lieve". Per l'intervista intera CLICCA QUI.