Coronavirus, il dottor Cavalotti predica calma: “Manca coordinamento centrale. Così la fase 2 non è praticabile” VIDEO

“Siamo in una fase critica della gestione di questa pandemia. Da una parte, i dati sembrano incoraggianti dal momento che i ricoveri e gli accesi alle terapie intensive sembrano diminuire. Dall’altra la fotografia di ciò che sta accadendo sul territorio è ancora confusa. I pazienti positivi al Coronavirus rimasti a casa sono ancora troppi. Inoltre, i tamponi annunciati dal governo regionale sono ancora molto indietro”. Questo il bilancio tracciato dal medico di famiglia Alessandro Cavalotti che, in un video appello, ha fatto il punto della situazione attuale sull’emergenza legata al coronavirus.

“Manca un vero coordinamento centrale – sottolinea Cavalotti - Senza polemiche, in queste condizioni la fase 2 non è praticabile. Tra poche settimane, alcune attività riapriranno e le persone cominceranno a muoversi con le dovute cautele. Potrebbero non bastare se prima non si è fatta una fotografia accurata del territorio con il rischio di un’ondata di contagi. Per questo, esorto la Regione a lavorare in queste due settimane per pianificare la riapertura e per attuare una politica di prevenzione”.