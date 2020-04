Coronavirus, consegne "take away" da un bar del Biellese: sanzionata la titolare e chiuso il locale

Nelle giornata di ieri 15 aprile la Polizia di Stato ha sanzionato, per la violazione delle prescrizioni, la titolare di un bar che faceva consegne dai propri locali tipo take away. Alla luce dell'emergenza epidemiologica, con in vigore i vari decreti ministeriali susseguiti nel tempo, sono stati disposti per alcuni esercizi commerciali la chiusura, per altri l'apertura, nel rispetto di una serie di prescrizioni.

In particolare, per quanto riguarda gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, tra cui bar e ristoranti, è prevista la possibilità di poter svolgere l'attività solo attraverso la consegna a domicilio nel rispetto sia delle norme igienico-sanitarie, sia di quella relativa il confezionamento e il trasporto. Nel caso specifico il cibo è stato ritirato nei locali del bar. L'esercizio commerciale è stato sottoposto a chiusura temporanea.