Coronavirus, Aima Biella trasferisce online le attività del centro Mente Locale

Dalla stimolazione cognitiva via mail, ai video sulla pagina Facebook: AIMA Biella trasferisce online le attività del centro Mente Locale. Far sentire gli anziani e le loro famiglie meno sole. Continuare a dare strumenti, facili ma efficaci, per tenere in allenamento la memoria e il fisico in questi giorni in cui tutti siamo costretti a vivere dentro casa. Con questi obiettivi e grazie alla collaborazione di tutto il suo staff, AIMA Biella sta riorganizzando alcune delle proprie attività, utilizzando gli strumenti di comunicazione digitale per non interrompere il dialogo con le tante persone che partecipano alle iniziative del centro Mente Locale.

Stimolazione cognitiva via email In questi giorni è partita la Palestra della Memoria via email. La dottoressa Stefania Caneparo, psicologa del centro, ha contattato le persone che partecipavano ai corsi di stimolazione cognitiva per mandare loro gli esercizi via posta elettronica, mettendosi a disposizione per ascolto e supporto durante la compilazione. Un modo per dare un senso di continuità e di "normalità" a tante persone che ora sono chiuse in casa.

Su Facebook pillole di pilates, Qi-Gong e ginnastica… Sulla pagina Facebook di AIMA Biella è iniziata invece la pubblicazione di una serie di video realizzati dai docenti che seguono i corsi di attività motorie a Mente Locale. Contengono piccoli esercizi da fare in casa, con oggetti semplici come una sedia o un cuscino, ma anche consigli pratici su come mantenersi attivi e, soprattutto, un sorriso. Anche se tutto avviene su uno schermo, l'empatia e il calore umano non si fermano.

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto su GoogleMeet Per iniziativa dell'assistente sociale Gabriella Braggion diventano digitali gli incontri dei gruppi di auto mutuo aiuto (gruppi AMA). Per un'ora alla settimana, il giovedì dalle 17 alle 18, sarà possibile incontrasi sulla piattaforma Google Meet. Per accedere serve soltanto un computer con telecamera e audio. Non sono richiesti account o iscrizioni a servizi online. Per segnalare la propria intenzione di partecipare, basta mandare un'email a info@aimabiella.it per ricevere il link con cui collegarsi o chiamare il numero 338.3548345. E’ previsto un numero massimo di 6 persone per incontro in modo da poter dare a tutti lo spazio per parlare. I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto sono uno spazio all’interno del quale le persone che si prendono cura di malati di Alzheimer possono parlare liberamente di quanto stanno vivendo, condividendo emozioni, situazioni, difficoltà con altri che stanno facendo la stessa esperienza.

Sportello telefonico per chi è solo Ricordiamo infine lo sportello telefonico “AIMA Ti Ascolta”: è un servizio di supporto telefonico gratuito per tutti gli anziani e le persone che stanno loro vicino in questi giorni di isolamento forzato. E' attivo al numero 338.3548345, ogni giorno da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Come sostenere AIMA Biella Tutte le attività online sono offerte in maniera gratuita e sono aperte a tutti coloro che vogliono partecipare. Per chi volesse dare un contributo per sostenere lo sforzo che AIMA Biella sta facendo in questo periodo per continuare a essere vicina agli anziani e alle loro famiglie, c'è la possibilità di fare una donazione con bonifico bancario all'IBAN IT80J0609022300000013620024