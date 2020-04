A Villa del Bosco tre donne realizzano le mascherine per i cittadini. Sindaco: “Cucite più di mille”

A Villa del Bosco la produzione di mascherine è di casa. Da alcune settimane tre signore residenti in paese hanno cominciato a confezionare personalmente i dispositivi sanitari per i propri compaesani. Si tratta di Lucia, Nadia e Viviana. “Tre pie donne che si sono adoperate a cucire più di 1.000 mascherine per la popolazione – confida il sindaco Alessandro Todaro - Il tessuto non tessuto ci è stato donato dall’azienda Albis Srl di Roasio. Il Comune, invece, si è procurato elastico e filo. La consegna è già avvenuta due volte per ogni cittadino. Altre 300, invece, sono state portate alla locale Casa di Riposo per i suoi ospiti”.

Novità anche sui buoni spesa. “Non li utilizziamo – spiega il sindaco – ma usiamo i pacchi spesa: per chi ne ha bisogno può fare domanda in Comune, o al Cissabo. Un volontario andrà a fare la spesa e recapiterà a casa generi di prima necessità e farmaci”. Infine, un dono gradito è stato realizzato per Pasqua a tutti gli alunni dell’asilo nido e delle scuole elementari e medie di Villa del Bosco. “Un ovetto pasquale con il pensiero – conclude il sindaco – di stare tranquilli in questa situazione”.