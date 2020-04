OGILink, OGICloud e OGIBridge: insieme per lo smart working

C’è OGICloud®, la soluzione di fastERA® studiata e pensata come un private cloud, estremamente personalizzabile sulla base di ogni esigenza.

OGICloud è un private cloud, che non espone i tuoi dati direttamente su internet ma si configura come uno strumento essenziale e necessario per la protezione dei dati, soprattutto in questo periodo.

Controllo, sicurezza e protezione dei dati sono per OGICloud® dei punti cardine oltre a supporto h24, scalabilità e super disponibilità.

CLICCA QUI per scoprire OGICloud.

Desktop remoto con OGIBridge®

Ti starai chiedendo: e OGIBridge®?

Come risaputo, in questo momento storico e particolare che stiamo vivendo, molte aziende e imprenditori stanno utilizzando il lavoro agile o smart working per i propri dipendenti e collaboratori.

OGIBridge® abbatte completamente le distanze e ti permette di lavorare comodamente da casa con la possibilità di accedere al tuo pc aziendale e ai tuoi file in estrema semplicità e sicurezza.

CLICCA QUI per scoprire OGIBridge.