Incendio alla Vilflora di Verrone: distrutto il capanno in legno FOTO e VIDEO

Allarme scattato intorno alle 9 di questa mattina per un incendio sviluppato nell'azienda Vilflora di Verrone in strada Trossi. Quattro squadre anche con autobotti dei Vigili del Fuoco si sono recate in loco e stanno provvedendo al contenimento e spegnimento del rogo. Un colonna di fumo scuro è visibile da buona parte del Biellese.

A distanza di otto mesi dall'incendio che aveva coinvolto la Bergadano di Gaglianico, paura tra i cittadini, questa mattina, per la colonna di fumo che si eleva alta nel cielo azzurro. A fuoco il capanno dell'azienda Vilflora. La costruzione è totalmente in legno e le fiamme hanno iniziato a intaccare anche il tetto. Quattro le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella sono impegnate per limitare i danni e spegnere il rogo anche se dall'esterno sembrerebbe praticamente distrutta la struttura. Con loro anche i Carabinieri di Salussola. Alle 9,30 tutte le squadre sono ancora al lavoro, poi bisognerà stabilire le cause che hanno portato alla distruzione della casetta.