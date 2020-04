Dolore a Donato, è mancato l’Alpino Marino Allera Longo

Donato e penne nere in lutto per la morte di Marino Allera Longo, mancato all’età di 76 anni. Era molto conosciuto in paese, come ci confida il capogruppo (e cognato) Renato Milani: “Era una persona di cuore: da più di 60 anni faceva parte del nostro gruppo. Non si tirava mai indietro ed era sempre a disposizione del suo paese e degli Alpini. La sua polenta, preparata con cura certosina, era molto apprezzata nelle diverse manifestazioni in programma sul territorio. Inoltre, ha partecipato a numerose adunate in giro per l’Italia, prestandosi spesso come autista. Ci mancherà profondamente. Esprimo le condoglianze alla famiglia a nome di tutto il gruppo”.

In ottemperanza alla disposizioni nazionali, la salma riceverà la santa benedizione domani, 17 aprile, in forma privata al cimitero di Donato e riposerà nella cappella di famiglia. Al termine dell’emergenza coronavirus, la famiglia ricorderà la sua figura con una Santa Messa in suffragio.