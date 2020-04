"Stiamo lavorando per voi". Possibili disservizi nella lettura degli articoli dalle 21,30 di oggi

Aggiornamento dei nostri sistemi operativi. Informiamo i lettori che questa sera, dalle 21,30 in poi, potrebbero esserci disservizi di lettura degli articoli di Newsbiella.it e anche di tutti i giornali del nostro network. I tecnici hanno stimato il lavoro in circa 6 ore e durante la notte il disservizio, speriamo minimo, dovrebbe essere riassorbito. Ci scusiamo per i possibili intoppi ma queste attività fanno parte delle innovazioni del servizio per tutti voi.