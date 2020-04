Piemonte, il “mistero” dell’enorme alone intorno al sole: ecco la spiegazione scientifica

Un enorme alone intorno al sole, tante domande, qualche teoria complottista e, come sempre, una sola spiegazione: quella fornita dalla scienza. In tanti oggi in un Piemonte illuminato da una forte luce bianca hanno notato il grande cerchio che sembra abbracciare il sole.

Un fenomeno ben visibile a occhio nudo, immortalato da diverse persone che hanno postato le foto sui social network, generando centinaia di commenti. Il sole con l’alone si è visto tanto a Torino quanto nelle altre province piemontesi come Biella, Cuneo, Novara, Alessandria, Asti. Sebbene sembri quindi un fenomeno piuttosto strano, la spiegazione è in realtà piuttosto semplice: si tratta infatti di una rifrazione della luce che, a causa dei cristalli di ghiaccio (acqua) presenti nella troposfera, regala all’occhio umano un alone che avvolge la “nostra” stella.

Il tutto avviene a chilometri dalla superficie terrestre, tra i 5 e i 10 . L’alone si presenta blu all’esterno, di un colore rossastro invece verso l’interno. A favorirne la vista, probabilmente, il cielo “pulito” dallo smog che in queste ultime settimane sembra aver abbandonato la Pianura Padana. Ecco quindi svelato il “mistero” dell’alone gigante intorno al sole.