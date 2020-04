Vigliano, volontari vicini agli anziani. Per Pasqua donato anche un fiore

Giovani, generosi e disponibili: sono i volontari che in questo periodo di emergenza si sono uniti alla Protezione Civile di Vigliano Biellese. Collaborano nel recapito ai soggetti fragili dei pasti pronti, preparati nel centro cottura comunale, sbrigano piccole pratiche per conto degli anziani, li supportano nella spesa settimanale. Per Pasqua, alle signore anziane del paese, che vivono da sole, hanno consegnato una piantina fiorita.

“Un piccolo segno della vita che si rinnova, in un momento così difficile per tutti, ed in particolare per chi vive solo e deve rispettare l'isolamento imposto dalle norme vigenti – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - Un piccolo segno augurale, da parte dell'amministrazione comunale, giunto tanto inaspettato quanto gradito, insieme al saluto ed al sorriso di questi attivi ed infaticabili volontari”.