Lessona, niente festa estiva degli Alpini. La lettera del capogruppo Cavasin

Non ci sarà a Lessona la tradizionale festa estiva delle penne nere. Ad annunciarlo, in una lettera, il capogruppo Guerrino Cavasin che scrive: “Stiamo attraversando un periodo che nessuno di noi avrebbe mai voluto affrontare. Un Alpino lo vede con questi occhi: un sentiero tortuoso, un percorso pieno di ostacoli, una vetta che pare irraggiungibile, un gelo tra le nevi che non dá speranza, ma è proprio nel crepaccio più profondo che lui trova la fede, la forza e la resilienza che gli fanno vedere la luce e lo fanno arrivare lassù, dove ammira un panorama incredibile, dove urla di gioia, dove si commuove per aver raggiunto il suo obiettivo, dove abbraccia il suo compagno di scalata e ringrazia Dio per averlo assistito. Ecco, tutti noi attendiamo con fremito questo momento, il giorno in cui potremo stare uniti e gioire tutti insieme".

"Succederà solo se facciamo un ultimo sforzo e rispettiamo le regole, per noi e soprattutto per gli altri - prosegue - In quanto a rispetto, per tutti voi e per il nostro senso di appartenenza al Tricolore, abbiamo deciso di rinunciare alla tradizionale Festa Alpina di fine luglio: è sempre stato il nostro momento di divertimento e condivisione, ma vogliamo rendere onore a chi “é andato avanti”, a chi ha rischiato la vita per tutelarci (medici, operatori sanitari, volontari CRI, protezione civile e tutti coloro che hanno dovuto lavorare per garantirci il pane quotidiano) e, non in ultimo, essere sensibile alle difficoltà economiche del Paese. Brinderemo e festeggeremo il prossimo anno più uniti che mai. TÜCC' ÜN”.