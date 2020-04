Coronavirus, sindaco Ceffa: "Grazie ai Carabinieri. Bioglio non resta fermo, guardiamo avanti con fiducia" FOTO

Continuano le consegne a domicilio delle mascherine nel comune di Bioglio. Anche nella mattinata di oggi i Carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Remy Di Ronco, hanno provveduto a recapitare manualmente le protezioni nelle frazioni più isolate dal centro paese. Ma non solo: nel comune prosegue l'attività di Giunta e si guarda avanti con fiducia appaltando lavori e opere per molti euro.

"Questa è la seconda consegna dopo la prima della settimana scorsa -commenta il sindaco Stefano Ceffa-. Adesso tutti i cittadini hanno mascherine lavabili da gestire per le uscite. Avere questa protezione non vuol dire "toppa libera a tutti", è un dispositivo da usare con molta attenzione. La situazione in paese non è delle migliori, abbiamo 21 famiglie con richiesta Bonus Spesa, un numero elevato per la nostra Bioglio. Con questo lavoro di rete diamo risposte a tutti i cittadini anche grazie alla disponibilità dei Carabinieri".

Ma a Bioglio non si pensa solo al presente ma anche e soprattutto al futuro. "Stiamo andando avanti, la vita deve proseguire e oggi abbiamo fatto una nuovo sopralluogo propedeutico per l'assegnazione di 1 milione di euro destinato a lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia e primaria -continua il primo cittadino-. Oggi è la quinta ditta che si è presentata e che farà pervenire l'offerta in sede di appalto. Ieri, intanto, la sovrintendenza ha dato il via libera per i lavori di illuminazione esterna e la coibentazione del santuario di Banchette, opera da 60 mila euro. Domani approviamo altri 61 mila euro per Santa Teresa, denaro che si somma ai 180 mila già appaltati e in attesa di ripartenza delle opere".

Il comune di Bioglio è proprietario di molto terreno in alta Valsessera dove sono previste opere per 200 mila euro. "Si tratta di lavori di sistemazione idraulica in partenza, finanziati dalla Regione Piemonte -conlcude Ceffa-. Non restiamo fermi, bisogna guardare avanti perchè in questo momento ci vogliono messaggi di fiducia. Non molliamo".