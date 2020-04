Coronavirus, Mosca (Lega): "Indignazione medici di base su frase Preioni? Scritta in un più ampio contesto"

Riceviamo e pubblichiamo. "Un comunicato Stampa a firma del capogruppo in Consiglio Regionale della Lega ha destato particolare indignazione tra i medici di base che si sono direttamente sentiti chiamati in causa come categoria da una frase scritta in un più ampio contesto, che in realtà intendeva esporre alcune segnalazioni di difficoltà giunte da cittadini piemontesi in una situazione comunque complessa legata all’emergenza che tutti viviamo quotidianamente.

Voglio esprimere un riconoscimento ai Medici di Medicina Generale, in particolare a quelli biellesi che certamente hanno ben operato e sin dall’inizio di questa crisi, sono in prima linea nella lotta al coronavirus. I medici di famiglia sono stati e saranno sempre la prima linea, sia nell’emergenza che nella normalità, avendo un ruolo insostituibile di raccordo tra i cittadini e le famiglie e tutto il sistema sanitario regionale, si sono dimostrati uno dei cardini fondamentali della lotta al coronavirus, e lo dimostra il fatto che hanno pagato un prezzo elevato in termini di contagi e di morti come accaduto anche ai medici, infermieri e tecnici ospedalieri.

In questo momento chiedo di lavorare tutti assieme mettendo da parte le polemiche, con la massima capacità di dialogo e di comprensione reciproca, operando all’unisono, ognuno per le proprie competenze ed il proprio incarico, per tornare alla normalità in particolar modo nel settore sanitario, oggi tra i più colpiti dalla pandemia. Facendo tesoro di questa esperienza ed imparando dalle lacune evidenziatesi e dagli errori commessi sono certo che riusciremo ad offrire ai piemontesi una sanità sempre più forte in grado di puntare all’eccellenza, oltre a quanto già oggi ci viene riconosciuto".