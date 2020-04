Coronavirus, l’opinione di Pietro Brovarone: “Sia fatta la tua volontà e tutto andrà bene”

In questo periodo di disciplina imposta, di libertà compresse, di clausura forzata, di attraversamento del deserto verso una terra promessa di “libertà” che ancora stenta a vedersi, il motto laico che campeggia sui balconi delle nostre case recita: “tutto andrà bene”. Un anelito di speranza verso il “destino”, verso quello che i latini chiamavano “fato”, ovvero un’entità indefinita fuori dal controllo umano. L’uomo ha bisogno di sperare in un futuro migliore in questo momento storico, posto che, contrariamente a quanto ci eravamo abituati sino ad ora, non siamo più padroni del nostro destino. O meglio, non lo siamo mai stati, ma il corona virus ce lo ha ricordato in maniera violenta, crudele e beffarda.

Tutti i nostri progetti di vita appaiono saltati, nella migliore delle ipotesi sospesi, per i più provati dal virus addirittura distrutti. Non siamo più in grado di programmare neppure una gita fuori porta, figuriamoci progettare qualcosa di più complesso. Il “tutto andrà bene” diventa, quindi, una “fuga” legittima dalla dura realtà, ma svincolata da una visione più alta, da uno sguardo sulla vita che alza gli occhi al Cielo. Una visione che non lega la vita terrena al sepolcro quale termine ultimo dell’esistenza, ma pone la vita nella mani della volontà di Dio che ha una visone più ampia del nostro limite.

Nel Padre Nostro, preghiera che non a caso Papa Francesco ha chiesto di recitare lo scorso 25 marzo a tutti i cristiani, si invoca la volontà di Dio in cielo ed in terra e poi si chiede il pane quotidiano e la liberazione dal male: la volontà di Dio è la capacità del padre di vedere il bene del figlio, oltre i limiti del figlio stesso, è l’affidamento nelle mani di chi ci ha creato e ci ama oltre ogni limite, ci dona il pane quotidiano e ci libera dal male. Per questa ragione il cristiano dovrebbe anteporre all’invocazione “tutto andrà bene”, il “sia fatta la Tua volontà”, riconoscendoci in tal modo figli bisognosi di aiuto e protezione e non “dei” artefici del proprio destino.