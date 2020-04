Coronavirus, la lettera agli sportivi del presidente della Ippon 2 Karate Biollino

“Immaginato solo nei film, non avremmo mai creduto che avrebbe potuto realizzarsi lo scenario che stiamo vivendo e che coinvolge anche le realtà delle associazioni sportive del territorio biellese”. È quanto esprime Milena Biollino, Presidente della A.S.D. Ippon 2 Karate. “Sono passati quasi due mesi dal primo DPCM Covid-19 che ha decretato, nelle varie fasi, il blocco di tutte le attività di allenamento e la chiusura di palestre e ASD, ma allenatori e atleti non si sono arresi. La tenacia e la capacità di lottare, caratteristica degli sportivi, ha permesso di trovare soluzioni organizzando workout online per non perdere la forma fisica e la tecnica conquistata con il lavoro profuso in tanto tempo”.

“Anche la nostra a.s.d. Ippon 2 non ha abbassato la guardia – prosegue - Già dalla prima settimana di stop, il D.T. Maestro Feggi ha realizzato video lezioni specifiche per tutti gli associati e subito dopo sono stati attivati i collegamenti attraverso la piattaforma Zoom per gli allenamenti a distanza. Svolgiamo regolarmente 2 incontri settimanali per ogni gruppo, suddivisi in fasce di età, in cui il Maestro guida gli allievi e propone esercizi che possono essere svolti negli spazi di casa. Le famiglie apprezzano l'iniziativa e i bambini attendono con entusiasmo l'appuntamento virtuale che aiuta a mantenere vivo l'interesse per la disciplina”.

“Maggiore impegno – sottolinea - per gli atleti agonisti di cui, alcuni devono mantenere la performance per affrontare le finali Nazionali dei Campionati Italiani che sono state posticipate in autunno. Il M. Feggi ha programmato per loro un lavoro personale giornaliero e 3 sedute di allenamenti settimanali online. Inoltre 7 atleti della Ippon 2, facenti parte del Centro Tecnico Regionale, hanno partecipato al webinar organizzato dai Tecnici Regionali. Per Jacopo Botosso e Axel Aglietti, atleti della Nazionale Giovanile FIJLKAM, si aggiungono gli allenamenti guidati dai Tecnici della Nazionale”.

“Sicuramente la tecnologia ci offre l'opportunità di continuare in parte il lavoro, perseguendo i nostri obiettivi e i nostri sogni, ma il contatto umano diretto è insostituibile per completare e dare valore educativo al compito che svolgiamo tutti noi del settore – conclude - In questo particolare momento ci sentiamo ancora più solidali a tutti gli sportivi biellesi e auguriamo a tutti di resistere, per rivederci al più presto nelle palestre, nei palazzetti e nei campi sportivi.”