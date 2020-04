Candelo, posticipata la rata Tari. L’amministrazione: “Azione concreta per dare sollievo a famiglie in difficoltà”

Si è svolto ieri, 14 aprile, il consiglio comunale di Candelo, su piattaforma GoToMeeting messa a disposizione gratuitamente da ANCI per tutti i Comuni.

All'ordine del giorno tre punti, avendo le minoranze richiesto di trattare le interpellanze in ordinaria seduta in aula quando le circostanze lo consentiranno. E' stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, minoranze astenute, la prima delibera avente ad oggetto alcune modifiche al PRG. Come ha illustrato l'assessore Michele Ansermino, si tratta di modifiche nelle aree dei nuclei della RSA (residenza sanitaria assistenziale) ed il centro diurno.

Queste aree infatti sono oggetto di ampliamento che richiede lo spostamento delle aree di parcheggio, ad invarianza delle superfici ad uso pubblico, al fine di sostituire il parcheggio trasversale alla strada con uno posto in senso longitudinale. Nell'area del prato del Sasso, su richiesta di un privato. Si tratta di terreni di unica destinazione con esigenza di separare l'area dell'edificio e del terreno pertinente da tutto ciò che è invece l'area libera circostante indicato al momento invece come unico mappale. Infine, sull'area pec di Santa Croce. Si tratta di un intero lotto solo parzialmente edificato. A seguito del fallimento della proprietà si rende necessario estrapolare la parte nord (ancora da edificare) da quella già edificata, senza modificare la volumetria.

Approvata con voti favorevoli della maggioranza - contrari i gruppi di minoranza - anche una variazione di giunta al bilancio previsionale avente ad oggetto fondi a destinazione vincolata. Con decreto del gennaio 2020, sono state approvate le graduatorie per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e al Comune di Candelo sono stati erogati 12.200 euro di contributi a tal fine. Inoltre, con decreto ministeriale, sempre a gennaio 2020, sono stati assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile pari a 72.000 che saranno destinati al Palazzetto dello Sport. Queste maggiori entrate , che sono fondi a destinazione vincolata, hanno determinato la necessità di una variazione.

Infine, con i voti di maggioranza e del gruppo consiliare Candelo Città Possibile è stato approvato il posticipo della prima scadenza o rata unica Tari 2020. Queste le parole di Erika Vallera, capogruppo Candelo nel Cuore: “Il posticipo della prima scadenza Tari è un'azione concreta per dare alle famiglie in difficoltà a causa di quest'emergenza un po' di sollievo immediato. L'amministrazione comunale deve riuscire a bilanciare esigenze diverse: da un lato la necessità di introitare queste entrate, dall'altro andare incontro ai bisogni dei cittadini tenendo però presente che, fortunatamente, alcuni ricevono regolarmente il proprio stipendio o la pensione. Posticipare di un mese la prima scadenza è la risposta al bilanciamento di interessi contrapposti. Non si può infatti non ricordare che trattandosi di servizio pubblico essenziale le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti non sono mai state sospese. Questo significa che, a fronte di un posticipo degli incassi, il Comune paga regolarmente il servizio.”

In chiusura di seduta il sindaco Paolo Gelone ha relazionato sull'attività svolta nella gestione dell'emergenza dall'8 marzo ad oggi. La relazione è integralmente consultabile sul sito internet del Comune. “Credo che la scelta di relazionare al consiglio comunale l'attività svolta sia la modalità corretta di garantire l'informazione alle diverse rappresentanze cittadine – conclude Erika Vallera, capogruppo Candelo nel Cuore - La gestione dell'emergenza compete agli organi esecutivi, soprattutto per un evento così straordinario e transitorio è necessario mettere in campo rapidamente ogni azione. Il sindaco e la giunta lo hanno fatto intervenendo concretamente a favore della cittadinanza e coordinando le realtà locali. Sarà soprattutto nella fase successiva, come detto in consiglio comunale, che avrà valore un confronto aperto, con anche il coinvolgimento di alcune categorie (ad esempio. commercianti e gestori di B&B) per attuare ogni azione possibile ad una rapida ripresa del territorio”.