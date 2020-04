Biella, vescovo Farinella in visita alla Protezione Civile e dona l’ulivo benedetto

Questa mattina, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha fatto visita alla Protezione Civile della Città di Biella. Dopo i saluti e la visita ai locali della sede e della parte operativa, ha ringraziato i volontari, donato l’ulivo benedetto e impartito la benedizione.

Ringraziando i volontari ha ricordato il loro lavoro di aiuto silenzioso e lontano dalla luce dei riflettori. Un lavoro di enorme valore in momenti di difficoltà come questo. Aiuti come la spesa, la consegna dei farmaci e delle mascherine, ma anche appoggio morale alle persone sole e anziane. Infine, ha rivolto una preghiera per i morti, sepolti in silenzio e in solitudine a causa del coronavirus.