Andorno, al via distribuzione di mascherine ma il sindaco precisa: “Priorità a chi ne ha urgente bisogno”

“Sul tema mascherine, abbiamo ritenuto di dare priorità e mettere nelle migliori condizioni di operare coloro che assicurano il funzionamento e i servizi di Andorno Micca. Mi riferisco a: medici di base, forze dell’ordine, lavoratori, esercenti, immunodepressi, anziani soli in casa e chi si trova oggi in difficoltà”. Parola del sindaco di Andorno, Davide Crovella, che ha fatto il punto della situazione in paese, nei giorni dell’emergenza legata al coronavirus.

“Grazie alla collaborazione con l’Unione Industriale di Biella, abbiamo recupero un certo numero di dispositivi. Certificati e sicuri - prosegue il sindaco - Nei giorni scorsi, sono arrivati due lotti che abbiamo immediatamente provveduto a distribuire ai medici di famiglia per le esigenze dei loro pazienti, ai commercianti e a chi lavora a contatto con il pubblico”. Inoltre, è stato attivato un numero comunale dedicato (digitare 0 per emergenza Covid-19 allo 015.2478100), sempre attivo, dove si può fare la richiesta. “Dispositivi che si consegnano con urgenza alle fasce indicate prima– precisa Crovella - Comunque, una mascherina a famiglia è garantita e nessuno ne rimarrà sprovvisto. Ci sono ma vanno utilizzati con coscienza. Pianificando in questo modo garantiamo sempre una certa scorta a disposizione”.

Sui buoni spesa, il sindaco annuncia: “Sono a disposizione: già da venerdì sono stati distribuiti i primi dal valore di 25 euro alle persone che ne hanno fatto richiesta. Ricordo che sono spendibili presso le attività del paese che hanno aderito all’iniziativa”. Infine, sugli spostamenti, il primo cittadino plaude la popolazione: “Non è una situazione facile ma il senso di responsabilità ha prevalso nella maggioranza dei casi”.