A Biella, mascherine personalizzate (e lavabili) stampate da Fotocopie Salani

Fabrizio Salani, titolare dell'azienda biellese Fotocopie Salani, con una sede a Biella ed una a Loano, ha messo in atto una nuova iniziativa legata alla produzione di mascherine: personalizzarle con loghi, testi o immagini, sui due lati della mascherina.

“È un'iniziativa che sta riscontrando un grande successo. – spiega Fabrizio – Credo che, per tutto questo difficile anno, la mascherina diventerà un oggetto fondamentale nella nostra vita. Per questo motivo, ho pensato di realizzarne una tipologia che fosse personale e diversa dal solito. Dare la possibilità alle aziende di avere mascherine personalizzate da omaggiare o vendere ai propri clienti, significa realizzare un gadget pubblicitario di grande prestigio e utilità pratica giornaliera, ricordando sempre che la nostra sicurezza e quella di chi ci sta accanto, vengono prima di tutto”.

Le caratteristiche delle mascherine:

- 100% POLYESTERE

- Tessuto mono-strato 205 g., con elastico (non carta TNT o carta misto cotone);

- Certificato OEKO-TEX® standard 100 classe 1;

- Anallergico, idoneo al contatto diretto con la pelle;

- Lavabile in lavatrice fino a 40°;

- Molto confortevole, non lascia segni sul viso e, data l'ampia superficie che arriva a coprire la fascia mandibolare, può essere indossato sopra le maschere DPI, medico chirurgiche e FFP 1-2-3 come ulteriore protezione anche della maschera sanitaria sottostante;

- Il modello è stato studiato per essere adattato anatomicamente al viso, con la struttura cucita a mano che piega sopra il setto nasale e sotto il mento, per evitare durante il respiro e il parlato di far scivolare fastidiosamente e pericolosamente la mascherina verso il basso o verso l'alto;

- Sterilizzato prima del confezionamento, con trattamento ad OZONO (non è un dispositivo sanitario DPI o medico/chirurgico).

Il prezzo è di euro 3,60 + IVA cadauna, inclusa progettazione grafica della stampa. Il quantitativo minimo ordinabile è di 50 pezzi (per alti quantitativi, è possibile chiedere info per il prezzo). Dato il successo dell'iniziativa, attualmente i tempi di consegna dall'ordine sono di 10/12 giorni dal “via alla stampa”. “Non sarà questa epidemia a fermarci, noi siamo più forti!”.

La consegna è gratuita in Biella. Fotocopie Salani – Biella (BI), via dal Pozzo 4. Per info e prenotazioni: 333 7936715 - fotocopiesalani@libero.it