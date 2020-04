Cossato e Alpini in lutto: è mancato a 57 anni il direttore del Coro Noi Cantando Vitaliano Zambon

Cossato e penne nere in lutto per la morte di Vitaliano Zambon, scomparso ieri sera all’età di 57 anni. Alpino del gruppo Cossato-Quaregna, Zambon era molto conosciuto in città. Era, infatti, il fondatore e direttore del Coro Noi Cantando di Cossato che, in post sul proprio profilo Facebook, l’ha ricordato così: “Il nostro Vitaliano continuerà a guardarci da lassù. Ora più che mai saremo uniti nel tuo pensiero e insegnamento. Compagni di coro, compagni di vita, sempre uniti”.

Nato a Biella e, come si legge nella biografia redatta sul sito del Coro Noi Cantando, inizia la sua carriera musicale all'età di 12 anni facendo parte della banda musicale della città di Cossato come clarinettista. All'età di 16 anni fonda, con un gruppo di amici, una orchestra di liscio che ha riscontrato, in ambito locale numerosi consensi. Nello stesso periodo inizia, quasi per gioco, a dirigere il coretto parrocchiale che, nel 1994, diventerà il coro "Noi Cantando". Nel corso degli anni entra a far parte del complesso bandistico della provincia di Biella, diretto per i concerti dal Maestro Tatone di Torino (allora presidente dell'AMBIMA). Partecipa alla trasmissione televisiva Caccia al Campione condotta da Dino Crocco e si afferma al 12° posto su 250 concorrenti.

Inoltre, svolge il servizio militare presso la fanfara della Brigata Alpina Taurinense come sassofonista tenore. Al ritorno dal servizio militare lascia la carriera di musicista per dedicarsi maggiormente alla direzione del coro che, nel frattempo, aveva continuato a seguire. Un vita spesa al servizio della musica e degli Alpini come confida il capogruppo Sergio Poletto: “Era da molti anni insieme a noi. Lo ricorderò mentre dirigeva i vari concerti. È triste, in questi momenti, non poter dare l’ultimo saluto. Ci mancherà moltissimo”.