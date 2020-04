Coronavirus, per 5 ore scompare papà col figlio minore, rincasato poi ubriaco. Tutte le sanzioni del ponte pasquale

Un weekend tutto sommato relativamente tranquillo all'insegna dell'#iorestoacasa. Non per tutti però. E si è scoperto che un cittadino su cinque è stato sanzionato dalle pattuglie della Squadra volante della Polizia. Su 270 controlli effettuati (automobilisti e persone a piedi) sono state ben 50 le multe effettuate a chi è stato pizzicato sprovvisto di una giustificata motivazione per uscire di casa.

Tra questi anche un padre di famiglia che con la scusa di "fare un salto in ufficio" nella giornata di Pasquetta, ha impensierito la moglie dopo alcune ore di assenza. Complice probabilmente il cellulare lasciato a casa o spento, l'uomo di circa 50 anni residente in città, è uscito di casa nel primo pomeriggio in compagna del figlio minorenne. La donna non vedendoli rientrare ha allertato la centrale operativa. Immediatamente le pattuglie della Squadra volante si sono messe alla ricerca del papà e del ragazzo.

Solo cinque ore più tardi, l'uomo è rientrato nella sua abitazione, in compagna del figlio, in evidente stato di ubriachezza. "Ho portato mio figlio a giocare a casa di un amico a Vigliano" avrebbe detto ai poliziotti. Questo però a nulla è valso se non a beccarsi una sanzione per violazione del decreto ministeriale.