Occhieppo Superiore, consegnate quasi 3mila mascherine ai cittadini

Quasi 3 mila mascherine a tutta la popolazione di Occhieppo Superiore. Lo annuncia il sindaco Emanuele Ramella Pralungo: “Ad ogni soggetto è stata consegnata a domicilio una busta contenente la mascherina, insieme ad un foglio illustrativo che spiega il corretto utilizzo del dispositivo. Oltre a queste, erano state date anche a medici base, operatori sanitari della casa di riposo, titolari di esercizi commerciali, pazienti dimessi dall’Ospedale e altri soggetti. Un grazie ai dipendenti comunali, agli assessori, al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri comunali e ai volontari che si sono messi a disposizione”.

Novità anche sui buoni spesa. “Venerdì è stata distribuita la prima tranche – spiega il sindaco - Il buono è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare ed è determinato nell’importo di 25 euro a settimana per ogni componente. 50 euro per ogni nucleo fino a due persone, incrementato di 25 per ogni componente aggiuntivo e di ulteriori 25 euro per ogni minore nella fascia di età 0-3 anni”.

Infine, a seguito della circolare emanata dal Ministero della Salute, tutti i cimiteri sono stati chiusi al pubblico. I cancelli saranno aperti esclusivamente in caso di funerale, previo accordo con l'ufficio comunale competente circa l’ora di arrivo del trasporto funebre, con la possibilità di utilizzare cancelli carrai secondari nei cimiteri ove presenti e funzionali all’operazione).