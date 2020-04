Il drone della Protezione Civile sorvola sulla città, Moscarola: "Nessuno in giro, risultato positivo" FOTO e VIDEO

Hanno avuto un riscontro positivo i controlli con il drone effettuati dalla Protezione Civile e dalla Polizia Locale in occasione di Pasquetta, nella giornata di ieri 13 aprile. La "videocamera volante" ha sorvolato il parco di Chiavazza, i giardini Zumaglini, Oropa, il Parco del Bellone e il Gorgomoro. Solo in quest'ultima zona sono state trovate due persone a passeggio: dai controlli degli agenti è emerso che i due erano in regola, in quanto si trovavano nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione.

"Un risultato molto positivo - spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola - i cittadini hanno mostrato il giusto atteggiamento e non hanno violato il decreto. Infine, anche sulle strade cittadine, da parte degli automobilisti, abbiamo potuto riscontrare un buon comportamento".