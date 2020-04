"Grazie di esistere", la commovente lettera di un lettore al padre che ha compiuto cent'anni

Riceviamo e pubblichiamo:

"Un traguardo incredibile "E in che modo", in un momento storico così difficile per l'umanità. Ma tu hai visto e vissuto momenti ben più difficili: la guerra, i bombardamenti, la fame, la fatica. E ciò nonostante, hai saputo far crescere due figli, Sandra e Luciano senza far mancare mai nulla... Grazie di esistere. Nonostante non si possa oggi festeggiare questo traguardo, che rimandiamo non appena sarà possibile, ti abbracciamo con affetto da parte di tutti coloro che ti sono vicini: Luciano e Alida, Sandra e Carlo, la nipote Maria Cristina con Marco ed il piccolo Gabri, i nipoti Luciano, Gianna, Danilo, Gianni, con tutta la loro famiglia, Eglio, Paolo. E un augurio anche da parte di Zinaida, Cinzia, Cristina, Daniela.

Buon compleanno papà... L'ultimo Highlander".