Coronavirus, Liste Civiche: "Il comune dica cosa vuol fare su Imu, Irpef, Seab e Cordar"

LISTA CIVICA BIELLESE Paolo Robazza, Sara Gentile - LE PERSONE AL CENTRO Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e BUONGIORNO BIELLA Andrea Foglio Bonda in una nota stampa chiedono all'amministrazione Corradino alcune precisazioni su come intenderebbe muoversi sulle prossime tasse incombenti sui cittadini, in un periodo di emergenza come questo. "In questo momento di emergenza sanitaria, in cui molte delle certezze e delle abitudini che ritenevamo indiscutibili vengono messe in discussione, in cui ancora molti nostri concittadini, parenti e amici lottano contro una malattia ad oggi incurabile, in cui la tenuta dell’intero sistema sociale ed economico viene posta in questione, le liste civiche di Biella al Centro ringraziano tutti coloro che stanno lavorando negli ambiti di servizio, per garantire aiuto e supporto a tutta la popolazione. In particolare, il nostro ruolo di consiglieri comunali ci impone di rivolgere la nostra attenzione grata ai dipendenti comunali e ai volontari che svolgono il proprio incarico con passione e dedizione.

A tutti i cittadini biellesi vogliamo dire che ci siamo, che crediamo che anche in questi momenti – o forse proprio in questi momenti - sia possibile essere vicini e uniti, che le persone che vogliamo porre al centro fanno e faranno la differenza. Noi siamo presenti e continuiamo ad impegnarci, ad occuparci della vita civica e politica biellese, ad offrire il nostro aiuto. Al Sindaco, agli assessori, ai colleghi consiglieri, assicuriamo – come sempre – la nostra collaborazione leale. Questo è il momento di lavorare uniti. Ci sarà poi il tempo per le valutazioni e per le verifiche. Abbiamo condiviso molti approfondimenti su temi importanti per il presente e il futuro della nostra città. Riteniamo quindi di poter evidenziare alcuni punti su cui pensiamo che si possa convergere, che abbiamo già presentato e che ora vogliamo sottoporre all’attenzione di tutti.

1) È urgente e indifferibile che il Comune prenda posizione su quello che ritiene di poter fare per dare un sollievo economico ai propri concittadini. Su IMU, addizionale IRPEF, Tassa Occupazione Suolo Pubblico, Imposta di Soggiorno, altri tributi e tariffe comunali, dobbiamo immediatamente dire ufficialmente che cosa IL COMUNE vuole fare, specificando che i soldi necessari si cercheranno, si troveranno e – se necessario – che sapremo farci sentire in Regione e con il Governo. Anche con le nostre partecipate – SEAB e CORDAR in primis, ma anche indirettamente ATAP – dobbiamo essere capaci di immaginare come permettere che esse intervengano sulle bollette e sulle tariffe, supportandole per le conseguenti esigenze finanziarie. Oggi il denaro necessario per questi interventi non c’è, ma chi amministra la Città deve avere il coraggio di affermare che farà tutto quello che serve perché qui a Biella nessuno debba vedere i propri problemi aggravati dalle esigenze finanziarie dell’Amministrazione. Dobbiamo farlo, e farlo presto.

2) L’emergenza che stiamo vivendo permette a tutti di capire – oggi – che nel prossimo futuro le persone socialmente ed economicamente fragili avranno bisogno di un maggiore aiuto. Sappiamo già adesso che – domani – i servizi sociali non saranno in grado di reggere le nuove richieste. Quindi, da un lato dobbiamo decidere immediatamente di potenziare i servizi, come personale e come risorse economiche, e dall’altro dobbiamo immaginare un nuovo modello di assistenza, in cui coinvolgere maggiormente l’ASL, il terzo settore, il volontariato, l’associazionismo. Non possiamo rassegnarci che una parte ancora maggiore dei nostri concittadini debba affrontare il futuro da sola e senza strumenti. Oggi è impegnata la sanità e la protezione civile, ma domani sarà tutta a nostra città a dover cambiare. Pensiamoci adesso.

3) Lo stato di insolvenza di SEAB è sparito dai riflettori, perché l’emergenza sanitaria ha preso tutta la scena. Ma sul futuro della nostra società partecipata non dobbiamo cullarci nell’illusione che – siccome oggi tutto è fermo – il problema sia meno grave o addirittura risolto. I pur valenti tecnici che si stanno occupando della società devono avere il supporto di tutta la Provincia. È indispensabile quindi trovare un modo per rendere chiaro e intelligibile il percorso che si sta delineando. Se non sarà tenuta la prevista audizione in Consiglio Comunale dei vertici di SEAB, saremo certamente in grado di individuare un modo alternativo per affrontare la questione. Ma nel più breve tempo possibile".